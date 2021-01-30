شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو يعترف: لم أشاهد فيلمى Dallas Buyers Club والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الممثل البالغ من العمر 49 عامًا "جاريد ليتو" ضيفا على برنامج The Jess Cagle Show وتحدث جاريد ليتو عن عدم مشاهدة أعماله معترفا بأنه لم يشاهد أداءه في فيلم Dallas Buyers Club ، الذي فاز بجائزة الأوسكار، وفي سياق متصل كشف موقع جاست جيرد عن تأجيل عرض فيلم جاريد ليتو Morbius أحد إنتاجات شركة مارفيل، ليعرض في 21 يناير 2022، وكان من المفترض في البداية عرض فيلم جاريد ليتو في دور السينما في يوليو 2020، ولكن تم تأجيله إلى مارس 2021 بسبب وباء كورونا، حيث قامت شركة Sony Pictures بتأجيل عرض الفيلم ليصدر في 8 أكتوبر 2021، إلا أن آخر موعد تم الاستقرار عليه هو 21 يناير 2022.

فيلم Morbius الجديد، يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، وبطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر، وفقا لمل نشر على موقع "imdb".

ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.