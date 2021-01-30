شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تجسد شخصية كوميدية لأول مرة فى "تماسيح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة السورية سوزان نجم الدين في تصريح خاص لليوم السابع عن سعادتها بتجسيد شخصية كوميدية في فيلم "تماسيح النيل" مضيفة أنها جسدت شخصيات كوميدية من قبل بسوريا لكن هذه أول مرة بمصر، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز مخرج الفيلم مشيرة إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها بمدينة الأقصر وبمحافظة أسوان.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

من ناحية أخرى ودعت النجمة السورية سوزان نجم الدين أبناءها بعد زيارة قصيرة لهم فى مصر، استمرت نحو أسبوع بعد فراقهم لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما أصدر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، قرارا بمنع دخول السوريين إلى أمريكا، وكان يتواجد وقتها أولادها هناك لظروف الدراسة وغيرها، ولم يكن باستطاعتها السفر إليهم بسبب هذا القرار.

ونشرت سوزان صورة لها مع أبنائها خلال وداعهم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة برسالة مؤثرة قائلة: "رح اشتاق لكن كتير يا ماما.. أيام من زيارتكم إلى مصر الحبيبة.. مرت كالثواني.. وكأنها حلمٌ مرّ طيفه في خيالي.. حماكم الله ورعاكم حيثما كنتم يانبض الروح وقرة العين ونبع الحياة.. على أمل اللقاء من جديد وبأقرب وقت إن شاء الله".