"فتحي يا وردة".. فيلم جديد يجمع ميرنا وليد وتامر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج الشاب محمد إبراهيم سحيو، أنه تم الانتهاء من كتابة فيلم مدته 50 دقيقة بعنوان "فتحى يا وردة"، مشيرا إلى أن النجمة ميرنا وليد والفنان تامر فرج يقومان ببطولة بالعمل تطوعا، ومن المقرر أن يشارك الفيلم في مهرجانات مصرية ودولية.

وأوضح أن العمل ثمرة مبادرة جديدة تحمل اسم "الفن للجميع"، موضحًا "منذ ستة أشهر، بدأت المبادرة مع مجموعة من الشباب الموهوبين، وتم تكوين مجموعة من صانعي الأفلام (مؤلفين – كتاب محتوى – مساعدين إخراج – مهندسين صوت – مصورين – مهندسين ديكور – مونتاج – موسيقى – وإنتاج)".

وتابع المخرج الشاب، في بيان صحفي: "نحن حاليًا كفريق عمل مكون من 60 شخصًا.. كلنا نعمل من أجل الفن والإبداع، وهدفنا تقديم فن راقي و هادف".

"فتحي يا وردة" يناقش قضية هامة تخص المرأة، والمشاكل التي تهدد المجتمع وهي زواج القاصرات ويتناوله بشكل جديد من خلال إبراز نقاط هامة مؤثرة من الناحية الدينية والقانونية والصحية، حيث تدور أحداثه في قرية ريفية عن الفتيات القاصرات اللاتي يتزوجن صغيرات ويتم الاستهانة بطفولتهن، وغض الطرف عن مدى تأثير ذلك على صحتهن النفسية والجسدية، إضافة إلى الصعوبات التي تقابلهن مع أطفالهن، وعقبات تسجيل الأطفال في سجلات الدولة.

الفيلم يشارك في بطولته: ميرنا وليد وتامر فرج وأحمد عبد السلام وسحر حسن، وعدد من الفنانين الشباب، وفكرة ومعالجة خلود خلف، وتأليف سارة شولح، وستايلست أسماء الشوني، وإخراج وتصوير محمد سحيو، ومن إنتاج منى خضري.