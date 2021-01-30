شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "اللعبة 2" ينتهون من تصوير آخر مشاهد المسلسل بعد 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير بشكل نهائى بعد 5 أيام، حيث يواصل فريق العمل التصوير يومياُ تزامناً مع عرضه على احدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم في الموسم الثاني، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.