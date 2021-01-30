بالفيديو.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بـ"شلل" بعد "حقنة بوتوكس"

محمد الفلاح - بالفيديو.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بـشلل بعد حقنة بوتوكس

السبت 30 يناير 2021

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة تفاصيل إصابتها بـ"شلل عضلي" جراء خطأ خلال عملية تجميل.



ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق "إنستجرام" قالت فيه: "عمري ما تخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي.. حصل إني زي ما حكتلكم إني أنا من شهر كنت تعبانة جدا ومكنتش بعرف أفتح بقي ولا أعرف آكل ولا أفتح بقي أدخل شوكة ولا معلقة ولا حتة عيش ولا أي حاجة خالص وبعدين كنت بالصدفة موجودة في دبي ورحت لدكتورة شاطرة جدا قالت لي إن ده سترس (توتر عصبي) وعندك شلل عضلي والعضلات في فكك مشدودة وعايزة علاج طبيعي وعايزة أدوية".

وأضافت: "أخذت الأدوية وعملت علاج طبيعي والحقيقة لقيت مفيش تحسن، رحت لها النهارده وقلتلها إن مفيش تحسن فعملتلي منظار تاني وبعدين الست كانت مستغربة تقلي ستريس وأنا معنديش ستريس بالعكس.. أنا عملت بوتوكس من شهر من ساعة ما تعبت بالضبط أخت إبرة دخلت على الأحبال الصوتية وبوظتلي الدنيا".

وتابعت: "هحط خط لا عايز اتكلم مين اللي عمل لي كده ولا المكان وهو مكان محترم وكويس جدا وممكن أكون حالة حصلت غلطة، عايزة أقول بس للناس تاخد بالها ويتقوا الله فينا ويكونوا حريصين وهما بيقربوا من المناطق دي، والدكتورة قالت لي مش عايزة صوتك يبقى عالي.. حب الحياة هو اللي بيخلي الإنسان يتخلى عن مشاكله المرضية والصحية وحبيت أحذر ولازم نحرص والناس تتقي الله فينا".

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