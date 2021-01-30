خالد سليم يدعم الموهبة الجديدة لؤى خليل فى "كان عندك كام"

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يدعم الموهبة الجديدة لؤى خليل فى "كان عندك كام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يشارك النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤي خليل في أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم وألحانهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم في بداية مشوارهم الفني وتقديم لؤي للأغنية مع المشاركة فيها فقط.
الأغنية الجديدة من كلمات مايكل أنور، ومن ألحان جهنوم، ومن توزيع الأزرق، ويستعد "سليم" لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومن المقرر طرحها في أقرب وقت
وعلى صعيد آخر يعرض للنجم خالد سليم أحدث أعماله في الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من النجوم والذي حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، عودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.