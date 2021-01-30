شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يدعم الموهبة الجديدة لؤى خليل فى "كان عندك كام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤي خليل في أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم وألحانهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم في بداية مشوارهم الفني وتقديم لؤي للأغنية مع المشاركة فيها فقط.

الأغنية الجديدة من كلمات مايكل أنور، ومن ألحان جهنوم، ومن توزيع الأزرق، ويستعد "سليم" لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومن المقرر طرحها في أقرب وقت

وعلى صعيد آخر يعرض للنجم خالد سليم أحدث أعماله في الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من النجوم والذي حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، عودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.