"خلافه مع أسامة أنور عكاشة".. حكايات رياض الخولي في عيد ميلاده الـ68

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل يوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري، عيد ميلاد الفنان القدير رياض الخولي الـ 68، إذ أنه من مواليد 1953.

تخرج رياض الخولي من معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1976، وعمل ممثلا بهيئة المسرح، وشغل منصب مدير المسرح الكوميدي من 2001 إلى 2007، ثم اختير وكيلا لنقابة المهن التمثيلية.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي قدّمها رياض الخولي بمشواره الفني: "الفرار من الحب، سلسال الدم، طيور الظلام، ريا وسكينة، زيزينيا، حدائق الشيطان، مسرحية وجهة نظر"، وغيرها الكثير.

وعانى رياض الخولي كثيرا في مشواره الفني دون أن يمر بأي مرحلة اكتئاب طوال رحلته الفنية ليكمل مشواره بصدر رحب، مؤكدا خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، أن الدكتورة سميرة محسن دائما ما تضرب به المثل هو والفنان توفيق عبد الحميد لطلبة معهد الفنون المسرحية، في الصبر بمهنة التمثيل.

وكشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس مقدمة البرنامج، هوية زوجة الفنان رياض الخولي وهي الفنانة راوية السعيد، الممثلة المعتزلة التي شاركت بمسرحية "المتزوجون"، وقامت خلالها بدور زوجة الفنان جورج سيدهم.

وقال الخولي، عن عائلة الزعيم عادل إمام ببرنامج "صاحبة السعادة": "قدر لي العمل مع عادل إمام (الوالد) وابنه محمد إمام، وابنه رامي في (صاحب السعادة)، وهم ناس ملتزمون ومحترمون إلى أقصى درجة.. محمد إمام فنان موهوب وسعدت بالعمل معه في هوجان".

أوضح رياض، حقيقة الخلاف بينه وبين أسامة أنور عكاشة، ببرنامج "صاحبة السعادة": "عملت مسرحية اسمها (الناس اللي في التالت) مع فاروق الفيشاوي وسميحة أيوب، وكنت بضحك فيها أنا مش بضحك.. بس الموقف هو اللي بيضحك وما كملنهاش علشان في خلاف بينى وبين أسامة أنور عكاشة".

وقال الخولي إنه لم يكن سعيدا بدوره في فيلم "طيور الظلام" في البداية، لأن الدور كان باللغة العربية واللحية ومع عادل إمام (قولت دي هتبقى بداية ونهاية،معقولة هبدأ سينما بالشكل ده!، وبعدها قلت لوالدتي فقالت لي، توكل على الله، دي هتبقى فاتحة خير.. أنا كنت كاشش من عادل إمام لكنه أزال هذه الرهبة واستقبلني استقبالا رائعا، وفي أول مشهد، قلبي كان فيه 7 آلاف دقة في الدقيقة، لكن عادل إمام جعلني أتجاوز الأمر، وكانت تجربة رائعة".

وأوضح السيناريست الراحل وحيد حامد ببرنامج "صاحبة السعادة"، أن الدور الذي قدمه رياض الخولي في فيلم "طيور الظلام"، تعاقد عليه الفنان أحمد زكي، ولكن "زكي" اختلف معه، وترك الفيلم؛ ليتم ترشيح "الخولي" للدور.

آخر أعمال الفنان رياض الخولي مسلسل"ضربة معلم" الذي عُرض مؤخرًا، وهو بطولة: محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما يظهر رياض الخولي في دراما رمضان المقبل بمسلسل "موسى"بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.