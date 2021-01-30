"نموذج النجاح والطموح ".. عمرو سعد ينعي محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان عمرو سعد، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه بمقابر أسرته بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

وكتب سعد، عبر حسابه على إنستجرام: "رحم الله الرجل الذي قدم نموذج للنجاح والطموح والإخلاص.. وعزائي لصديقي أحمد السقا وأختي الغالية مها الصغير.. ربنا يصبركم ويسكنه فسيح جناته".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.