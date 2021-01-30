شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى.. لم يكن سعيد بدور على الزناتى وعادل إمام رشح غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان رياض الخولى اليوم بعيد ميلاده الـ68، حيث أنه ولد في مثل هذا اليوم 29 ينايرعام 1953 بمحافظة المنوفية، وقد تخرج من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج واستطاع خلال مسيرته الفنية الطويلة أن يقدم العديد من الأدوار البارزة التي تركت بصمة واضحة في قلوب جمهوره، فقد تنوعت أدواره بين الجاد والشرير والإرهابى والضابط.

شارك الفنان رياض الخولى في عدة أعمال بين السينما والتلفزيون، ولكن كان أكثر ظهورا في الدراما التلفزيونية حيث قدم ما يزيد عن 40 مسلسل كان أبرزها "ليالي الحلمية، سلسال الدم، رد قلبى، ريا وسكينة، الفرسان، وضع أمنى، العميل 1001، يوميات ونيس"، بالإضافة إلى أشتراكه في عدة مسرحيات منها"ماما أمريكا، وجهة نظر، عفريت لكل مواطن"، ورغم قلة مشاركاته السينمائية إلا أنه استطاع أن يقدم أدوار لا تنسى أبرزها شخصية على الزناتى في فيلم طيور الظلام وكان أول أفلامه.





ورغم شهرة دور على الزناتى الذى حقق من خلاله نجاحا كبيرا إلا أن الكواليس تكشف لنا أسرارا أخرى، وخلال استضافته في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، روى الفنان رياض الخولى قصته مع فيلم طيور الظلام و دوره على الزناتى المحامى الإخوانى الذى يتورط في دعم الجماعات الإرهابية، موضحا أنه في البداية لم يكن يرغب في أداء الدور، قائلا:" في البداية أنا مكنتش سعيد بالفيلم نفسه، قلت لغة عربية ودقن، ومع عادل إمام دى بداية ونهاية، مش هبدأ في السينما بلغة عربية".





وتابع"روحت قولت لوالدتى الوضع كذا كذا، وهى طبطبت على كتفى وقالتلى على بركة الله يا أبنى دى فتحة الخير، ونزلت من عندها، وأنا سايق فجأة حسيت أن ضهرى بيتفرد، وجالى قوة إلهية، روحت البيت قرأت السيناريو تانى السبت، وقالولى هتصور الأحد".





وأضاف أنه في بداية الأمر كان يشعر برهبة من الفنان عادل إمام ولكن أستطاع الزعيم أن يزيل هذه الرهبة بأستقباله الرائع، وكان قلبه يدق 7 آلاف دقة في الدقيقة خلال تصوير أول مشاهده في الفيلم.





وكان السيناريست الراحل وحيد حامد كشف في كتابه الصادر ضمن كتب مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لعام 2020، أن الفنان عادل إمام رشح الفنان إبراهيم يسرى لتأدية دور المحامى في فيلم طيور الظلام بدلا من الفنان رياض الخولى، لكن "حامد" رفض وأصر على رياض الخولى.