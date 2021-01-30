بالصور.. مفاجأة شعبان عبدالرحيم بعد الوفاة: الزواج من مطربة لبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدمت المطربة اللبنانية منار حمزة الوسط الفني بالكشف عن زواجها من الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم.

وجاء الكشف عن هذا الزواج السري مع مطالبة الفنانة اللبنانية منار حمزة بحقها الشرعي في ميراث شعبان عبدالرحيم، باعتبارها زوجته، بحسب أقوالها في فيديو عرضته على صفحتها الرسمية بموقع "أنستقرام".





وقالت منار حمزة إن عصام، نجل الفنان الشعبي، يرفض منحها حقها في الميراث، لافتة إلى أنها منذ وفاة شعبان عبد الرحيم تعيش في الولايات المتحدة، وأن شعبان عبد الرحيم كتب لها فيلا باسمها.





ورد عصام شعبان عبد الرحيم على تصريحات الفنانة اللبنانية منار حمزة قائلا: "ما نعرفش حاجة عن الكلام ده، وهي بتكذب، ومش معاها حاجة، ولو معها حاجة تقدمها للمحكمة وتاخد حقها".





وكانت منار حمزة شاركت في دويتو غنائي مع شعبان عبد الرحيم في أغنية معروفة باسم "هاتجوز لبنانية".





وسبق لها أن أثارت ضجة إعلامية حين استعانت بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها "كل لما يوحشني حبيبي"، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.





كما سبق لها أن كشفت عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شباب في سوريا عام 2009.



