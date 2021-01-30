شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رزان مغربي و عمرو الليثي يغنيان "عيني بترف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي إنها عندما تقوم بالغناء لا تعرف الأغانى الحزينة؛ لأن الأغانى يجب أن تكون كلها فرح وسعادة وتُشع طاقة.

وقامت رزان، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، بتوجيه طلب إلى عمرو الليثى بمشاركتها الغناء معه بأغنية "عيني بترف" للنجم الراحل نجيب الريحاني وليلى مراد، مشيدة بصوت ليلى مراد وعبقرية نجيب الريحانى.

كما قدم الليثى للنجمة رزان هدية على الهواء عبارة عن "شيكولاته"، وقامت رزان بغناء أغنية "ما تجيب لى شيكولاته"، كما قامت بالعزف على الأورج.

وعُرض للفنانة رزان مغربى مؤخرا فيلم "صابر وراضى" مع الفنان أحمد آدم، المقرر وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.