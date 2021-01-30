شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي: أعشق الكشرى والمحشى ولو رجع بيا الزمن هخلف 19 عيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى إنها تقوم بعمل كل حاجة في البيت من ترتيب المنزل وتنظيفه وتكره تنظيف الحمام لكنها مش بتطبخ كويس، وعندما يعود ابنها "رام" من لندن تقوم بالطبخ له.

وأضافت رزان، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنها تعشق الأكل المصرى زى الكشرى والقرنبيط بالخلطة والمحشي والملوخية.

وأشارت رزان إلى أن لها أخا واحدا يسمى طارق، وهي أكبر منه بعشر سنوات، وأن والدها محام كبير بلندن، وأنها على الرغم من ذلك لا تعرف أن تأخد حقها، وأنها تحس بالقهر عندما يسىء شخص فهم كلامها، مضيفة: "ربنا موجود وفي النهاية ينصف المظلوم، وأنا مش بحب الانتقام ومقتنعة جدا بحسبي الله ونعم الوكيل".

وقالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى: "لو رجع بيا الزمن كنت اتجوزت وأنا عندى 14 سنة، وأخلف 19 عيل لأن أحلى حاجة في الدنيا الأولاد، وعلى الرجل أن يُسعد المرأة علشان يعيش مرتاح، ويقول لها حاضر ونعم".

وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن أسرع طريق لقلب الرجل طاجن البامية والملوخية.

وعرض للفنانة رزان مغربى مؤخرا فيلم "صابر وراضى" مع الفنان أحمد آدم، المقرر وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.