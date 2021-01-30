شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى: تمنيت التمثيل مع عمر الشريف ولو حتى يضربنى بالقلم مش يبوسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رزان مغربي إنها كانت تتمنى وتحلم بالتمثيل مع الفنان العالمى عمر الشريف، وتعتبره من أهم وأفضل الممثلين فى العالم العربى والعالم.

وأضافت، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" على الحياة مع الإعلامى عمرو الليثى، أنها من شدة احترامها وعشقها لعمر الشريف، تمنت لو أنه قام بضربي قلم بس، مثل ما حدث مع فاتن حمامة في فيلم "صراع في الميناء"، مش يبوسنى.

وعلى جانب آخر أضافت رزان أنه من الأدوار اللى بتحبها دور سعاد حسنى في فيلم خلي بالك من زوزو.

وعُرض للفنانة رزان مغربى مؤخرا فيلم "صابر وراضى" مع الفنان أحمد آدم، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.