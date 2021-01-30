شكرا لقرائتكم خبر عن مروى الأزلى تشارك فى حكاية "قولى لأحمد" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورت الفنانة مروة الأزلى جزءا كبيرا من مشاهدها في حكاية "قولى لأحمد" من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة هنا الزاهد، وتقدم الأزلى دور فتاة تدعى "شيرويت" تتعرف على هنا الزاهد وتصبح صديقتها وتكشف الأحداث بعد ذلك عن مكائدها، ويشارك في بطولة الحكاية عمر الشناوى وهشام إسماعيل وجيلان علاء وياسمين رحمى.



مروة الازلى وهنا الزاهد

مسلسل "حوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى وكتابة 8 مؤلفين، وتدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة"، و"لو كنت يوم أنساك"، و"قولى لأحمد" وحكايتن أخرتين.

وشارك مروة الأزلى في رمضان الماضى خلال مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد داش،إنعام الجريتلى، وجسد دور الراقصة التي يتزوجها اداور بعد طلاقه من بدرية طلبة.



الفنانة مروة الازلى

كما شاركت مروة في بطولة فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وعمرو القاضي وجيهان خليل التي ظهرت كضيفة شرف، وتم عرض الفيلم في السينمات العام الماضى، وجسدت مروة خلاله شخصية بائعة كبدة في حارة شعبية تدعى زبادى