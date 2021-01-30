"علامة فارقة في تاريخ المسرح".. وزيرة الثقافة تنعي المخرج فهمي الخولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان والمخرج الكبير فهمي الخولي الذي غيّبه الموت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إثر أزمة صحية.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل مثّل علامة فارقة في تاريخ المسرح وتمتع بخيال خلاق ميز تجربته الفنية.

وأضافت عبد الدايم، أن أعمال فهمي الخولي نجحت في تأصيل الكثير من قيم المجتمع النبيلة، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء الجمعة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة".

فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدّم للمسرح ما يفوق 100 عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح منهم عبدالله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم، كانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح المصري سواء على مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص، منها: "الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي".

كانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض "باب الفتوح"، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات: "الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق" وغيرها من الأعمال، كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.