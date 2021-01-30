خاص| رد نجل شعبان عبد الرحيم على منار حمزة بعد مطالبتها بحقها في ميراث والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية منار حمزة، بعد مطالبتها ورثة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بتمكينها من حقها في ميراثه، مؤكدة أن "شعبولا" منحها فيلا من ممتلكاته.

ومن جانبه تواصل "الخليج 365"، مع "عصام" نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم للتعليق على الأمر، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، قائلًا: "أبويا مستحيل يعمل حاجة زي دي كان هيقولنا أكيد".

وتابع: "منار أختنا وغالية عندنا وأبويا كان يعتبرها بنته لكن مش لدرجة أنه يكتب لها فيلا، وأنا مستني أشوف المحامي، بس لحد الآن مفيش ورق يثبت كلامها".

وردًا عن سؤال إن كان لديها مستندات رسمية تثبت صحة حديثها عن حقها في ميراث والده، قال "عصام": "لو فيه حاجة زي كده هنفذها طبعا، أبويا وهو عايش مكناش بنكسر كلامه ومش هنعملها وهو ميت".

وظهرت منار حمزة في بث مباشر عبر "فيسبوك"، طالبت خلاله ورثة شعبان عبدالرحيم بمنحها فيلا مؤكدة إنها لها حق في ميراثه.

يذكر أن مناز حمزة عُرفت في مصر من خلال تقديمها فيديو كليب "هتجوز لبنانية"، مع الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم.

توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في ديسمبر عام 2019، عن عمر ناهز 62 سنة.