"هنا الزاهد أنيقة وريهام أيمن داخل الحديقة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، طرحت إطلالة أنيقة لها داخل حديقة منزلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "واحدة من إطلالاتي المفضلة في الفترة الأخيرة".

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أروى

الفنانة والإعلامية أروى، نشرت أحدث صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كي تنجح في الحياة، تحتاج أمرين.. الثقة والتجاهل".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال، بإطلالة رائعة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير يا ناس".

سارة الشامي

كشفت الفنانة سارة الشامي، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كفصل كانون.. تشبه رائحة الجمر الدفين.. وفوق رماد الشوق يشتعل الحنين".

رحمة حسن

كشفت الفنانة رحمة حسن، عن استعدادها لقراءة رواية"غربة عرب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كتاب شهر فبراير".

مصطفى درويش

وجه الفنان مصطفى درويش، نصيحة لمتابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لا تخبر أحد بأهدافك".