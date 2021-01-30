محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء اليوم الجمعة.

وكتب عادل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة".

فهمي الخولي مخرج وممثل تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971، وقام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة، وأخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص، وتولى إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.