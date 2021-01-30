فن ومشاهير

"متخوفنيش".. مشادة بين عمرو أديب ومحامي الطبيب المتهم بالتحرش على الهواء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دخل المستشار كمال يونس، محامي طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، في مشادة حادة مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر".

وبدأ يونس، مداخلته مع عمرو أديب قائلا: "كان الأولى لك مناقشة قضايا مصر بدلا من هذه القضية.. كان الأولى مناقشة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدلا من ذلك".

ورد أديب قائلا: "متخوفنيش يا سيادة المستشار.. ادخل في الموضوع".

وعقب محامي الطبيب المتهم بالتحرش: "أنت بدأت البرنامج باتهامات للرجل حسيت أن الراجل هياخد إعدام، وكل ما قيل هو اتهامات مازالت قيد التحقيق، وهذا الطبيب سينال البراءة".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت إلقاء القبض على طبيب أسنان شهير بتهمة الجنسي، بعدما أعلن عدد من المواطنين أنهم من ضحاياه ومنهم الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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