عباس أبو الحسن: طبيب الأسنان خدر تميم يونس أثناء التحرش به.. ولديّ 130 شهادة من ضحاياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان عباس أبو الحسن، مساء الأربعاء، إن طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، إن لديه ما يزيد عن 130 شهادة من ضحايا لهذا الطبيب.

أضاف أبو الحسن، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "الفنان تميم يونس بعتلي على إنستجرام بصوته يحكي واقعة التحرش التي تعرض لها من الطبيب، وقالي أنا عيطت لما اسم الدكتور اتعرف".

تابع: "تميم تم تخديره أثناء الاعتداء عليه من قِبل الطبيب، وحماية شباب مصر من التحرش لن تأتي بالتستر على الضحايا، هتيجي بالردع وفضح المتحرشين وتطبيق القوانين".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت إلقاء القبض على طبيب أسنان شهير بتهمة التحرش الجنسي، بعدما أعلن عدد من المواطنين أنهم من ضحاياه ومنهم الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس.