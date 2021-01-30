عباس أبو الحسن: طبيب الأسنان تحرش بـ10 - 15 فنان وصديق بينهم لاعب كرة شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان عباس أبو الحسن، مساء الأربعاء، إن طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، تعدى على ما بين 10 إلى 15 فنان وصديق له ولكنهم رفضوا إعلان ذلك.

أضاف أبو الحسن، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "كتير حكولي قصصهم، منهم لاعب كرة شهير جدا أيضا تم الاعتداء عليه، وفي 10 - 15 بني آدم من الفنانين والأصدقاء حصل معاهم كده لكن لم يعلنوا ذلك، وأهم شاهد مش هقول اسمه ده اللي معاه فيديوهات للطبيب وهو يتحرش به".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إلقاء القبض على طبيب أسنان شهير بتهمة التحرش الجنسي، بعدما أعلن عدد من المواطنين أنهم من ضحاياه ومنهم الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس.