بالفيديو: مضيفة طيران تكشف السبب الحقيقي لارتداء منديل العنق

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

قد يظن العديد منكم أن منديل العنق الذي ترتديه مضيفات الطيران هو مجرد زي أو أكسسوار شائع، ومع ذلك، فإن هذا الوشاح له غرض آخر في حالات الطوارئ، يمكنه حتى إنقاذ حياة المضيفة نفسها أو أحد الركاب.

​أوضحت مضيفة روسية هذا الأمر في مدونتها على “TikTok”. فوفقًا لها، فإن مناديل العنق هي بالفعل “بطاقة الاتصال” لشركة الطيران، حيث أنها مصبوغة بألوان الشركة، وعادة ما يتم استخدام المناديل عندما يكون داخل الطائرة مليئًا بالدخان، لتغطية الأنف والفم تجنبا للاختناق.