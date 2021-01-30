شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج المسرحى الكبير فهمى الخولى وتشييع الجثمان غدا بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج المسرحى فهمى الخولى داخل مستشفى العلمين بعد صراع مع المرض، وتقام الجنازة غدا بدمنهور.

يذكر أن فهمى الخولى مخرج ومدير مسرحى رائد بدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية، كما أنه حصل من قبل على منحة علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكى عام 1987، وأخرج 103 عروض مسرحية، وقد حظيت أعماله المسرحية بالعديد من الدراسات النقدية والأبحاث العلمية وكرم فى أغلب عواصم المسرح العربى.

ويعد المخرج فهمى الخولى من أهم مخرجى المسرح المصرى الذى قدم الكثير من الأعمال الناجحة التى حققت إقبالا جماهيريا وتلقت إشادات نقدية وقد اخرج العديد من المسرحيات للبيت الفنى للمسرح و للقطاع الخاص وتولى من قبل إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ومؤخرا حصل على جائزة الدولة التقديرية، من أشهر أعماله المسرحية التى تولى إخراجها قديمة العب غيرها عام 1992 ، الوزير العاشق عام 1980 ، المسرحية الكوميدية "حمرى جمرى"، الجميلة والأندال، لن تسقط القدس، سالومى التى حصل عنها على جائزة الدولة عام 1988 .

وشارك المخرج والفنان فهمى الخولى فى ملتقى الشارقة السادس عشر للمسرح العربى، العام الماضى، وناقش موضوع "المسرح العربى والمجايلة.. التواصل والتقاطع"، حيث تحدث عن تجربته المسرحية وتجارب أخرى لرواد فى المسرح المصرى كانت لهم تأثيرات وتأثر على أجيال مختلفة داخل مصر وخارجها.