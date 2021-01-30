شكرا لقرائتكم خبر عن هانى مهنا يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصحبة ابنتهما الفنانة هنادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هنادي مهنا ووالدها الموسيقار هاني مهنا، بعيد ميلاد والدتها الفرنسية بيتي مهنا، حيث شاركت الممثلة هنادي جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بانستجرام صورا توثق لحظات احتفالها بعيد ميلاد والدتها برفقة والدتها الفنان هاني مهنا في جو عائلي.



هاني مهنا يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصحبة ابنتهما الفنانة هنادي

ويأتى ذلك بعدما نشرت الفنانة هنادى مهنا صورًا نادرة بصحبة والدتها خلال مرحلة الطفولة من دولاب الذكريات، مهنئة إياها بعيد ميلادها فى وقت سابق من يوم الجمعة.

وشاركت الفنانة هنادى مهنا عبر إنستجرام، صورة لوالدتها معلقة عليها: "عيد ميلاد سعيد أمى الجميلة"، كما شاركت جمهورها صورًا أخرى عبر خاصية الاستورى على إنستجرام، حيث ظهرت فى صورة منهم عقب ولادتها، وفى لقطة أخرى كانت تجلس مع والدتها الفرنسية بيتى مهنا بالقرب من البيانو.



هاني مهنا وزوجته

وعن علاقة الموسيقار هانى مهنا بزوجته الفرنسية، قال مهنا فى وقت سابق إنه ارتبط بزوجته الأخيرة الفرنسية الجنسية بعد انفصاله عن سميرة سعيد، مضيفًا :"كنت عاوز أقطع أى حبل بيها.. وشاء الحظ أعمل عملية أطفال أنابيب وتيجى بنتى هنادى منها".

وقال "مهنا" خلال حواره على تلفزيون الخليج 365،: "هنادى كان معاها ولد تؤام فى الحمل.. والدكتور أخطأ.. والإبرة دخلت فى الولد، ومات داخل الأنبوب.. كان يجمعنا ثقة متبادلة ما بينى وبين سميرة سعيد، وتصريحاتها عن انفصالنا محصلتش"، مضيفًا أنها لم يكن يغير عليها حيث أنه جمعتهما ثقة كبيرة.

والدة هنادي مهنا

وتابع :" لما تزوجت الفرنسية مكنتش تقدر تحط روج قدام والدتها.. استحالة بنت تدخل البيت بعد 8 بالليل.. تربيتها فظيعة، وأعلنت إسلامها".