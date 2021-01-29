هالزي تشكر مرضها وندوبها التي “وهبتها ملاكها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد يوم من إعلان حملها بطفلها الأول، شاركت هالزي (26 عاماً) صورة ندوب في أسفل بطنها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، نتيجة خضوعها لعملية جراحية لعلاج التهاب بطانة الرحم. في الصورة.

وعلى الرغم من أن النجمة وصفت الحالة سابقاً بأنها “مؤلمة”، إلا أنها أعربت عن امتنانها تحت صورة بطنها المنتفجة كاتبةً: “الندوب التي وهبتني هذا الملاك”.

وكشفت المغنية في عام 2018 عن صراعها مع الاضطراب الذي ينمو فيه النسيج الذي يبطّن داخل الرحم، خارجه. وقالت إنها تخطط لتجميد بويضاتها، على أمل أن تتمكن يوماً ما من الإنجاب.

وساعد إجهاض هالزي عام 2015 أيضاً في اتخاذها هذا القرار واستذكرت أنها “رفصت العلاج رفضاً قاطعاً حينها”، بحسب ما جاء في موقع “إي نيوز” الأميركي.

وتابعت: “الأمراض الإنجابية محبطة جداً لأنها من الممكن أن تجعلك تشعرين بأنك أقل شأناً كامرأة”.

والآن، تستعد النجمة لاستقبال طفلها المعجزة مع حبيبها الكاتب والمنتج التركي الأصل آليف آيدن.