كريس كريستوفرسن يعتزل الجولات الغنائية: “الأشياء تتغيّر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد مشوار فني لنحو خمسين عاماً، قرر مغنّي ومؤلف أغاني الريف الأميركي كريس كريستوفرسن التوقّف عن الجولات الغنائية.

جاء هذا بعد عام من آخر عرض شارك فيه كريستوفرسن، وكان ذلك في جزر الكاريبي في كانون الثاني (يناير) 2020.

وقالت مديرة أعماله تمارا سافيانو، لمجلة فارايتي، إن قرار كريستوفرسن باعتزال العروض الموسيقية مسألة طبيعية، بعدما تسببت جائحة كورونا في إغلاق أماكن إقامة العروض الحية في العام الماضي.

وأضافت: “الأشياء تتغير… كريس يتقدّم في العمر، يبلغ 84 عاماً. لم يكن الأمر مفاجأة لنا”.

وذاع صيت كريستوفرسن في السبعينيات في ناشفيل، وكتب أغاني كلاسيكية منها “هيلب مي ميك إت ثرو ذا نايت” و”فور ذا غود تايمز”.

كما برع في التمثيل وحصل على جائزة الكرة الذهبية عن دوره في فيلم “ايه ستار اذ بورن”، مع باربرا سترايسند عام 1976.

وعانى كريستوفرسن تدهوراً في الذاكرة في منتصف السبعينات من عمره، وقالت زوجته في 2016، إنه مرتبط بمرض لايم، لكنها أشارت إلى أنّ حالته تحسّنت كثيراً.