ذا ويكند يمنح 7 ملايين دولار من حسابه لتقديم “تجربة سينمائية” للجماهير خلال “السوبر بول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: سينضم ذا ويكند في 7 شباط (فبراير) إلى قائمة طويلة من الفنانين الذين أدّوا عرضاً خلال استراحة الشوط الأول مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم “السوبر بول”.

وخصص الأخير مبلغ 7 ملايين دولار من حسابه الخاص لتقديم “تجربة سينمائية” أثناء الأداء والمساهمة في زيادة قيمة الإنتاج، وفق موقع “الديلي ميل” البريطاني.

ويستغل النجم فرصة أدائه أثناء أحد الأحداث الرياضية السنوية الأكثر مشاهدة في العالم أيضاً اللعب لإصدار ألبوم جديد قبل المباراة الكبيرة.

ونظراً لانتشار وباء كورونا، لن يحضر سوى 22 ألف معجب المباراة من المدرجات التي تزيد قدرة استيعابها عن الـ60 ألفاً.

ومع وصول عدد مشاهدي المباراة عبر التلفاز في العام الماضي بين 150 و165 مليون مشاهد، قرر النجم تخصيص 7 ملايين دولار من ماله الخاص لتحقيق رؤيته لهذا الحدث الضخم.

وكشف ذا ويكند: “كنا نركز حقاً على التواصل مع الجماهير في منازلهم وجعل العروض تجربة سينمائية، ونريد تحقيق ذلك في أداء السوبر بول”.

ويأتي قرار المغني بإضافة مبلغ ميزانية الإنتاج بعد أن أعلنت شركة بيبسي، راعية العرض، أنها ستنضم إلى معلنين آخرين في تقليص إعلاناتهم التجارية.

وتصدرت جينيفر لوبيز وشاكيرا عرض السوبر بول في ميامي العام الماضي. وتشمل قائمة الفنانين الأسطوريين الذين قدّموا عروضاً أيضاً في السنوات السابقة مايكل جاكسون وديانا روس وبول مكارتني ويو تو والزولينغ ستونز وبيونسيه ومادونا واللايدي غاغا وجاستن تيمبرليك وكاتي بيري وبرونو مارس وغيرهم.