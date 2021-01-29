مقابل مبلغ خيالي.. الملكة إليزابيث توظّف شخصًا لإدارة حسابها عبر “إنستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: إذا كنت من المتعلّقين بمواقع التواصل الاجتماعي فهذا الخبر قد يسرّك، إذ تبحث الملكة إليزابيث عن شخص يدير لها حسابها عبر تطبيق “إنستغرام” وستدفع مبلغاً وقدره 27 ألف يورو مقابل الصور التي ينشرها لها.

وفي التفاصيل، تبحث الملكة عن شخص “ضليع بمواقع التواصل الاجتماعي” ولديه مهارات ممتازة في الكتابة وحائز شهادة جامعيّة، ويكون خلّاقاً ولديه رؤية في التصميم.

وسيدير الموظّف المحظوظ كلّ قنوات قصر “باكينغهام” عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسيتولّى أمر شبكة الإنترنت الداخليّة للموظّفين الملكيّين، وسيُبقي 1200 موظّف على علم بكلّ الأمور التي تحصل في القصر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشخص الذي سيُوظّف سيعمل في مكتب الخزانة الملكيّة، وسيتقاضى 27 ألف يورو سنويّاً، فضلاً عن مكافآت إضافيّة وفق ما أفاده موقع “ذي صن” البريطاني.