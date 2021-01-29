بلقيس تكتسح بخطوة أولى من نوعها وتتصدّر الترند الخليجي.. “حالة جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تشغل النجمة بلقيس فتحي الجمهور منذ الكشف عن غلاف ألبومها “حالة جديدة”، المقرر بدء طرحه في الأيام المقبلة عبر المتاجر الموسيقية وقناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتصدّرت بلقيس الترند الخليجي في موقع “تويتر” طيلة الساعات الماضية، حيث استطاعت أن تكتسح بعنوان ألبومها “حالة جديدة” كل الأخبار السياسية والفنية المتداولة في الخليج ومختلف البلدان العربية.

وكشفت بلقيس عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” عن أنها ستطلق يوم 2 فبراير أوّل أغنية مصوّرة من الألبوم بتقنية الـ3D، في مؤتمر صحفي تعقده لأوّل مرّة على الإنترنت ودعت جميع الصحفيين والإعلاميين لمشاركتها في هذا الحدث الذي يعتبر الأوّل من نوعه في الوطن العربي، قائلةً: “لأول مرة وبتقنية ال 3D نتحدى ظروف كورونا ونجتمع كلنا بمكان واحد لإطلاق الألبوم وعرض الكليب حصريًا”.

ولن تُصدر بلقيس أغاني الألبوم دفعة واحدة بل ستطرح أغنية واحدة كل شهر حتى تأخذ حقها في الاستماع والمتابعة والاهتمام بين الناس، خاصةً أن هذا الألبوم يأتي بالتزامن مع احتفالها بالعام العاشر لدخولها عالم الفن.