دينا الشربيني في “قصر النيل” تنافس برمضان للعام الرابع على التوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بدأت الممثلة المصرية دينا الشربيني تصوير مسلسلها الجديد “قصر النيل” تحت إدارة المخرج خالد مرعي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions.

وتتعاون دينا الشربيني في هذا المسلسل مجددًا مع المنتج محمد مشيش بعد نجاحهما في السنوات الماضية بمسلسلي “جراند اوتيل” و”زي الشمس” و”لعبة النسيان”.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ”زي الشمس”، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.

المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.