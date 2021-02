شكرا لقرائتكم خبر عن fka twigs تحارب قوى الاضطهاد الخفية فى كليبها الجديد don't judge me والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق كليب "don't judge me" للنجمة العالمية fka twigs نحاج ملحوظ من الساعات الاولى لأطلاق العمل و الذى تعاونت فيه النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 33 عام ) مع 2 من أهم نجوم الغناء فى العام وهما هيدى وان "Headie One" وفريدى اجين " Fred Again".

وقد قامت fka twigs باخراج الكليب بالتعاون مع إيمانويل أدجى الذى عمل سابقا مع عدد كبير من أهم إيقونات الغناء فى العالم مثل مادونا وبيونسيه.

وفقا لبيان صحفى تداولته العديد من المواقع الفنية مثل "ام ان اى" فإن كليب "don't judge me" يقدم تجربة كونك شخص أسود وبريطانى فى العالم الحديث، وهوما يمثل "صراعا مشتركا ضد مضطهد غير مرئى تروج له التحيزات الثقافية والنظامية والهيكلية وغالبا ما يصعب رؤيته بل ويصعب التغلب عليه".

يذكر أن النجمة العالمية FKA Twigs تصدرت المواقع العالمية بكثافة مذهلة خلال شهر ديسمبر الماضى و ذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما، واتهمت النجمة الشهيرة فى دعوتها أن الممثل تسبب لها فى العديد من الاضرار بسبب الضرب الجنسى والاعتداء والتسبب فى اضطراب عاطفى .