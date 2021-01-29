شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان تنضم لأسرة مسلسل "إجازة مفتوحة" وتجسد دور زوجة مراد مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع صناع مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، اللمسات الأخيرة على تحضيرات العمل تمهيدًا لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل عرضه على الفضائيات بعد شهر رمضان المقبل، حيث انتهى المخرج من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.

وانضم لفريق عمل المسلسل الفنانة نورهان التي تجسد خلال الأحداث دور زوجة مراد مكرم ولديهما أبناء، حيث تعتمد قصة المسلسل على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، العائلة الأولى هى شريف منير ولقاء الخميسى وأبنائهما، والعائلة الثانية هى مراد مكرم ونورهان وكذلك عائلة ثالثة ويكون هناك رابط بين الثلاث عائلات يجتمعون فيه.



نورهان

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في اطار اجتماعي عائلى.

يذكر أن نورهان تصور حالياً مشاهدها فى مسلسل "بين السما والأرض" مع هانى سلامة وغادة عادل، وسيناريو وحوار اسلام حافظ وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على 15 حلقة، أما مراد مكرم فكان آخر أعماله مسلسل "ِشبر مية" بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر وندا موسى ونهى عابدين وإخراج طارق رفعت، وتم عرضه العام قبل الماضى.