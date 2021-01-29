شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار تامر حسنى رمزا للشرق الأوسط فى اليوم العالمى للأمراض المدارية المهملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت المؤسسة الأمريكية العالمية JLC الراعية لليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الأهرامات المصرية والنجم تامر حسنى تمثيلا كرمز للشرق الأوسط كأكبر حملة إنسانية في العالم ضمن 62 معلما من جميع أنحاء العالم حيث يعبر كل منطقة عنها نجمها الأهم كرمز لها، كما تم اختيار النجمة الأمريكية سكارليت چوهنسون وشارون ستون وآڤريل لاڤين وچاستين توماس ليكونوا رموز فنية أيضًا بجانب معالم بلادهم.













وتقام الحملة غدًا السبت في الإمارات وتبدأ بطرح كل نجم منشور خاص بها مرفق بمعلم بلده، حيث يكون منشور النجم تامر حسنى مضيئًا بالهرم كما ستضاء معالم الدنيا في وقت واحد دعمًا لليوم العالمي للأمراض المدارية المُهملة.

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى، حفل انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رقم 27، والتى تحتضنها مصر من 13 حتى نهاية يناير الجارى، بصالة استاد القاهرة الدولى، وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى إشارة البدء لانطلاق البطولة.

وفاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة، الذى أقامتة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، والذى يعرض على جميع شاشات المتحدة، بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، حيث قدمها بطريقة مصورة من مقاطع من فيلمه الجديد "مش أنا".

وعلى هامش الحفل قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور، مشيرا إلى أنه ممتن للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام وألبومه الجديد الذى حقق نجاحات كبيرة وتصدر التريندات ومواقع السوشيال ميديا.