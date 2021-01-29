شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ولبلبة ومى عمر ومحمد سامى فى عزاء محمد الصغير والد زوجة أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من نجوم الفن على منزل خبير التجميل محمد الصغير لتقديم واجب العزاء لابنته الإعلامية مها الصغير وزوجها النجم أحمد السقا، منهم، هاني رمزي، لبلبة، يسرا، حلا شيحة، عمرو منسي، مي عمر والمخرج محمد سامي وشقيقته ريم سامي، إيهاب فهمي، إدوارد، عمرو محمود ياسين، المنتج حسام شوقى مدير عام الإنتاج بشركة سينرجى، لاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته.

وتلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد في صلاة الجنازة ولازم الجثمان في المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.