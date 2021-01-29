توافد الفنانين على عزاء محمد الصغير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- هاني رجب

بدأ توافد نجوم الفن لتقديم العزاء في وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، حيث تستقبل أسرته المعزين في الراحل مساء اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب بمنزل الراحل بمدينة سيتي فيو - الشيخ زايد.

ومن بين الذين حرصوا على حضور العزاء، الفنانة الكبيرة يسرا، النجم هاني رمزي، الفنان عماد زيادة، الإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

وكانت أسرة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، حددت إقامة عزاء الراحل على مدار يومين اليوم وغدا السبت، بعد أن وافته المنية صباح الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه بمقابر أسرته عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.