كريس برات وزوجته كاثرين شوارزنيجر انتقلا إلى قصرهما الفاخر الجديد بـ15 مليون و600 ألف دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - انتقل الثنائي الممثل كريس برات وزوجته كاثرين شوارزنيجر رسمياً إلى قصرهما الجديد البالغ قيمته 15 مليون و600 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع،فور انتهاء تجديد ديكوراته الحديثة التي استغرقت عامين متواصلين ليصبح منزل أحلام عائلة كريس برات وكاثرين شوارزنيجر ،وفقاً لموقع "هولا".

وسيكون القصر الفاخر منزل طفلتهما الأولى ليلى التي تبلغ من العمر "5 أشهر" فقط ،ولم تمش بعد،وستجد في مساحة المنزل عشرة آلاف قدم مربع فرصة كبيرة للمشي والركض حول مساحة المنزل الشاسعة.

والقصر الفاخر مكون من 5 غرف نوم ،و6 حمامات ،وحوض سباحة حديث واسع جداً،وصالة رياضية منزلية مجهزة،وقبو مشروبات ،ومرآب سيارات كبير،مع مساحات متعددة،يقع القصر في كامباوند فاخر تحيطه الأسوار من كل جانب ،يقيم فيه بعض مشاهير هوليوود.



إطلالته بحرية

يتمتع القصر بإطلالة بحرية ساحرة ورائعة على المحيط الهاديء وجزيرة "كاتالينا" .

وكان القصر الذي تم بناؤه عام 1995 خال من أحواض السباحة،ومهمل،ومساحته أقل بحوالي 8000 قدم مربع،واشتراه كريس برات عام 2018 بمبلغ 15 مليون و600 ألف دولار،فأوكل لشركة عقارية بهدمه،وإعادة بنائه وتشطيبه مما استغرق فترة طويلة تقارب ال3 سنوات تقريباً حتى انتهى إلى ما يحبه الثنائي كريس برات وزوجته كاثرين شوارزنيجر.

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آنا فارس وابنها جاك برات



منزل مجهز بطريقة موفرة للطاقة

اختار الزوجان كريس برات وكاثرين شوارزنيجر تجهيزات وديكورات موفرة للطاقة بكلفة 4 مليون و900 ألف دولار .

يقع قصر كريس برات وزوجته كاثرين شوارزنيجر في حي "باسيفيك باليساديز" في لوس أنجلوس على مسافة ميلين فقط من منزل زوجته السابقة آنا فارس الذي تطلقت منه عام 2018،وأثمر زواجهما عن إبنهما جاك البالغ من العمر "8 سنوات"،وكان أحد شروط إتفاقية وتسوية الطلاق ،أن يقيم كريس برات وزوجته السابقة آنا فارس قرب بعضهما البعض في منازل منفصلة على مسافة 5 أميال على الأقل ليتاح لهما فرصة رعايتهما المشتركة لطفلهما المشترك جاك "8 سنوات" .



علاقة آنا فارس مع كاثرين شوارزنيجر جيدة

وبحسب تقارير سابقة،يقال إن آنا فارس حضرت حفل زفاف زوجها السابق كريس برات على كاثرين شوارزنيجر ،وعبرت عن سعادتها على أنهما وجدا بعضهما البعض،وهي متحمسة لتوسيع الأسرة معهما ومعها ومع إبنها جاك ،وقد أرسلت لزوجها السابق كريس برات وزوجته كاثرين شوارزنيجر هدية بمناسبة ولادة ابنتهما الأولى ليلى.