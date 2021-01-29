المشاهير يحصلون على لقاح كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - في ظل تردد ورفض عدد لا بأس به من الأمريكيين من تلقي لقاح فيروس كورونا، وصل بروتوكول توزيع اللقاحات إلى المشاهير الذين ينطبق عليهم شرط "العمر" المتقدم في السبعينيات والستينيات والخمسينيات .

واصبح من الضروري جداً على كافة المواطنين الأمريكيين تلقي اللقاح حيث تعدت حالات الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 25 مليونا في الولايات المتحدة ،وفقاً لبيانات جامعة "جون هوبكنز" .



صموئيل آل جاكسون يتلقى اللقاح

صموئيل آل جاكسون



وكان من بين المشاهير الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا،الممثل صموئيل آل جاكسون ،الذي نشر يوم الأحد 24 يناير في حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" صورة له وهو يتلقى اللقاح في لوس أنجلوس،وظهر ملتزماً بارتداء الكمامة الواقية،وفقاً لموقع "إي".



أرنولد شوارزينجر يتلقى اللقاح في سيارته

أرنولد شوارزنيجر



وتلقى حاكم كاليفورنيا السابق والممثل الأمريكي أرنولد شوارزينجر البالغ من العمر"73 عاماً" لقاحاً ضد فيروس كورونا في سيارته في لوس أنجلوس،ووصف الأمر قائلاً: " كان اليوم جيداً،لم أسعد يوماً في الإنتظار كاليوم ". وحث أرنولد جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو ظهر فيه يتلقى اللقاح على التسجيل إن كانوا مؤهلين حسب البروتوكول لتلقي اللقاح إذا كانوا يريدون أن يعيشوا،ويأمنوا من خطر الفيروس الخطير،فقال لمتابعيه:"تعال معي إذا كنت تريد أن تعيش".



آل روكر يتلقى لقاح فايزر

آل روكر



وفي يوم الثلاثاء 19 يناير تلقى الممثل والروائي الأمريكي أل روكر البالغ من العمر "66 عاماً" الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا في بث مباشر على الهواء.

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مغني الريف ويلي نيلسون يتلقى اللقاح في تكساس

ويلي نيلسون



وكان مغني الريف ويلي نيلسون،وزوجته آني أول من تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في ولاية تكساس الأمريكية.



جودي دينيش سعيدة بتلقيها الجرعة الأولى من اللقاح

جودي دينيش



وأبدت الممثلة البريطانية جودي دينيش في مقابلة لها مع شبكة "بي بي سي" البريطانية سعادتها لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح قبل أسبوع،وستكون جرعتها الثانية بعد 11 أسبوعاً،وقالت:"إنها بداية رائعة".



ستيف مارتن يتلقى اللقاح في نيويورك

وكشف النجم الأسطوري الكوميدي ستيف مارتن يوم الأحد 17 يناير أنه تلقى اللقاح في نيويورك وقال بتغريدة له على "تويتر":"لأنني بعمر ال75 ،وينطبق عليّ بروتوكول توزيع اللقاح"،وأضاف: "أخبار سارة تلقيت اللقاح في نيويورك،والأخبار السيئة (مازحاً) إني تلقيته لأني بعمر ال75" ،شكرا للجميع،شكراً للعلم".



مارثا ستيوارت تتلقى اللقاح بدار رعاية صحية

مارثا ستيوارت



وكشفت الممثلة الشهيرة مارثا ستيوارت البالغة من العمر"79 عاماً" في "أنستغرام" تلقيها لقاح كورونا يوم الإثنين 11 يناير بأحد مراكز الرعاية في نيويورك،وإنها انتظرت دورها مثل الآخرين حتى وصل إليها لأنها ضمن الفئة المعتمدة للقاح في هذه الفترة .

وينصح خبراء الأوبئة الإستمرار في ارتداء الكمامة،والتباعد الإجتماعي وغيرها من الإجراءات الإحترازية والخطوات المستندة للعلم لإنقاذ الأرواح والقضاء على الفيروس.

وتلقى الكثير من المشاهير مما لا يمكن حصرهم بتقرير واحد لقاح كورونا علناً لزرع الثقة في قلوب الأمريكيين بأهمية اللقاح للقضاء على الفيروس،والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية بعد عام على الأكثر حسب بعض خبراء الأوبئة .