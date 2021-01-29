السينما السعودية تحصد جوائز مهرجان العين السينمائي ب "سيدة البحر" و "المرشحة المثالية"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - فاز فيلم "سيدة البحر" للمخرجة السعودية شهد أمين بجائزة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة من مهرجان العين السينمائي في دورته الثالثة بدولة الإمارات، كما حصد الفيلم جائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو بالمهرجان الذي أسدل الستار على فعالياته أمس الأربعاء في قلعة الجاهلي بمدينة العين.

شهد أمين تنال جائزة الصقر الخليجي عن فيلم سيدة البحر

وفي المسابقة ذاتها حصل الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم المرشحة المثالية

وفي مسابقة الصقر الخليجي للأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم "ببن ب.ك" للمخرج الكويتي يوسف العبد الله فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "الحاكم" للمخرج جعفر محمد حسن من البحرين.

وفي مسابقة الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم "أثل" للمخرجة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "النبتة" للمخرجة حمدة المدفع.

وفاز فيلم "عابد" للمخرج مدحت عبد الله بجائزة مسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا" التي استحدثت هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها في هذه المسابقة التي خصصت للمخرجين المقيمين بالإمارات لفيلم "حجر منزلي" للمخرج أحمد خطاب، وشهادة تقدير لفيلم "المفصل" للمخرج ايفور غراسيس.

وفي مسابقة الصقر لأفلام الطلبة، ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ "ألبوم" للمخرج علي لاري، فيما حصل فيلم "ريحة أبوي" للمخرجة فوزية محمد على جائزة لجنة التحكيم، وفي مسابقة الصقر لأفلام المقيمين، ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ "تألق ابتدائي" للمخرج ليوم يونغمين وونغ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم 10 للمخرج محمد سمير.

وكان مهرجان العين السينمائي قد أطلق دورته الثالثة يوم السبت الماضي بمشاركة 85 فيلما في مختلف المسابقات والبرامج.

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