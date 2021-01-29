التحقيق مع كريستيانو رونالدو لخرقه حظر السفر من أجل الإحتفال بعيد ميلاد جورجينا الـ27

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - بعض الرجال لا يترددون في المخاطرة بمخالفة القوانين السارية في زمن كورونا من أجل إسعاد شريكته وأم أطفاله في عيد ميلادها،ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من هذا النوع الرومانسي.



كريستيانو رونالدو وجورجينا ينتهكان الحجر الصحي في إيطاليا

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،تم استدعاء لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو البالغ من العمر"35 عاماً" من قبل الشرطة الإيطالية،وخضع للتحقيق معه بعد نشره مقطع فيديو له ولشريكته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز يحتفلان معاً بعيد ميلادها ال27 في منتجع تزلج "كورمايور" في فالي دي أوستا الذي يبعد 93 ميلا عن "تورين" مقر إقامتهما في مواقع التواصل الإجتماعي قبل حذفه فيما بعد،وذلك بعد مغادرتهما "تورين"، يومي الثلاثاء والأربعاء في رحلة إلى منتجع تزلج فاخربمناسبة عيد ميلاد جورجينا السابع والعشرين، رغم حظر خروجهما والسفر خارج حدود منطقتهما بيدمونت للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا في إيطاليا.

وهذا المنتجع الفاخر نفسه الذي أقامت فيه جورجينا رودريغيز عيد ميلادها السادس والعشرين الماضي لكن من دون كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز

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جورجينا ورطت كريستيانو بتوثيقها لحظاتهما الرومانسية

الشرطة الإيطالية لم تخالف كريستيانو رونالدو أو تجبره على دفع أي غرامة مالية،وتقدر قيمة غرامة انتهاك حظر السفر الصحي ب"400 يورو" ،وهو مبلغ يعادل المبلغ الذي يحصل عليه مقابل "7 دقائق" من عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي،حيث يتقاضى سنوياً حسب عقده "30 مليون يورو" سنوياً، وفقاً لما ذكرته التقارير الإخبارية.

وسبب وقوع كريستيانو رونالدو بورطة مع الشرطة الإيطالية، هو حرص شريكته وخطيبته جورجينا رودريغيز ليلة عيد ميلادها ال27 الأربعاء على توثيق لحظاتهما الرومانسية معاً في حوض جاكوزي، وفيديو آخر وهما يتزلجان على الثلج معاً،وقام رونالدو بعد التحقيق معه بحذفه،وقد عادا الآن إلى منزلهما في تورين.



جورجينا تتلقى آلاف التهاني في عيد ميلادها ال27 في السوشيال ميديا

ونشرت جورجينا رودريغيز الكثير من بطاقات المعايدة المهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها ال27 التي وصلتها من أصدقائها وصديقاتها خاصةً: إيفا وماتيو وآلانا في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 23 مليون و300 ألف شخص حول العالم،كما نشرت صورة أخرى لطاولة مليئة بباقات الورد الساحرة والبالونات الملونة في منزلها الخاص.

وصورة لكريستيانو رونالدو وأطفالهما يحتفلان معها في عيد الميلاد ويشاركون بإطفاء شموع كعكة عيد ميلادها الجميلة وهم محاطون بباقات الورد والبالونات ورقم 27 الذي يرمز لعمر جورجينا ،وحازت الصورة هذه على مليوني و300 ألف إعجاب في حساب جورجينا رودريغيز في "أنستغرام" في يوم واحد.

وشكرت جورجينا رودريغيز "27 عاماً" عبر موقع "أنستغرام" للتواصل الإجتماعي كريستيانو وعائلتها وأصدقائها ومتابعيها على تهنئتها ومنحها الكثير من الحب في يوم عيد ميلادها،وخصت شريكها رونالدو بالشكر الأكبر على حبه وتمنياته واهتمامه بتفاصيل عيد ميلادها،وأنها محظوظة جداً .

يشار إلى أن قانون حظر السفر بين المدن والمناطق في إيطاليا سار ومستمر لغاية اليوم الخامس عشر من شهر فبراير- شباط 2021 المقبل،ولا يسمح بالسفر إلا في الحالات الطارئة أو العمل الضروري جداً.