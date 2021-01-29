بـ 92.2 مليون دولار … بيع لوحة للفنان الإيطالي بوتيتشيلي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 9:49 مساءً

بمبلغ 92.2 مليون دولار بيعت لوحة نادرة من أعمال فنان عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي في مزاد نظمته دار “سوذبيز” في نيويورك يوم الخميس.

ولوحة “يانغ مان هولدنغ أراوندل” أو “الشاب الذي يحمل ميدالية” هي واحدة من حوالي اثنتي عشرة لوحة من لوحات بوتيتشيلي المعروفة الباقية إلى اليوم.

ولوحتا بوتيتشيلي الكبيرتان “مولد فينوس” و”بريمافيرا” معروضتان في معرض أوفيتسي في فلورنسا.

وقالت “سوذبيز” إنها كانت واحدة من أهم اللوحات وأعلاها قيمة تظهر في مزاد على الإطلاق، علما أن المبلغ الذي بيعت به يعد رقما قياسيا عالميا بالنسبة لأعمال الفنان الإيطالي.

وأدار المزاد منظمون عبر الهاتف والإنترنت، ولم تعرف هوية المشتري، وذلك بحسب “رويترز”.