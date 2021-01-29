فنانون ينعون أشهر مصفف شعر مصري.. رحلة نجاح بدأت من باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص فنانون ومشاهير على نعي مصفف الشعر المصري الشهير محمد الصغير، الذي توفي، الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وإلى جانب كونه أحد أشهر مصففي الشعر في مصر، فالصغير هو والد زوجة الفنان أحمد السقا.

الفنانة التونسية هند صبري نشرت صورة للصغير عبر حسابها في أنستقرام وأرفقتها بتعليق حزين، قائلة: "رحم الله محمد الصغير.. فقدنا صديقا مخلصا ورجلا عصاميا بنى من الصفر صرحاً مهنياً يُفتخر به و علّم أجيالاً.. خالص العزاء لصديقتي مها الصغير ووالدتها وزوجها أخي أحمد السقا وأبنائهما، ولمصطفى الصغير وحرمه وأبنائه.. البقاء لله".







وكتبت الفنانة المصرية يسرا عبر فيسبوك: "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله.. كلامي فيك مش هيوفيك حقك لأنك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت يسرا : خالص عزائي للأسرة والأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان"





كما نعاه الفنان شريف منير عبر أنستقرام بكلمات مؤثرة، قائلا:" مع السلامة يا محمد.. هتوحشني قوي.. بيني وبينك مشوار عمر أكتر من خمسة وعشرين سنة.. شوفت فيهم كرم وحب وجدعنة ومواقف ولاد البلد الجدعان.. كنت حنون جدا.. اسمك محمد الصغير.. لكن كنت كبير قوي بأخلاقك وحنيتك اللي مالهاش حدود.. إلى الملتقى يا صديقي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".





وكتبت النجمة حلا شيحة: "الدنيا دي ولا حاجة ، البقاء لله، أستاذ محمد الصغير في ذمة الله"، فيما نشرت درة صورة لمصفف الشعر الراحل عبر صفحتها في فيسبوك، وعلقت: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنّة.. هذا الرجل الناجح الذي طور وغير صورة مهنته بشكل غير مسبوق في البلاد العربية والإنسان الطيب المحبوب، الأسطورة محمد الصغير، خالص التعازي لصديقتي وحبيبتي مها الصغير وأخويا النجم أحمد السقا وكل العائلة الكريمة واصدقاؤه ومحبّيه".





وكان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، ونشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل معلقاً: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".





محمد الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر في مصر، وبدأ مسيرته المهنية عام 1960 وترك المدرسة في الصف الثاني الإعدادي، وتعلق وعمره 12 عاما بمجال تصفيف الشعر.

سافر إلى باريس لتطوير نفسه واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال، وأنشأ مراكز تجميل في مصر وعدد من الدول العربية تحمل اسمه.

وفي عام 2015 أصدر كتابا بعنوان "أيام من عمري" تناول خلاله سيرته الذاتية وعلاقاته بعدد من النجوم والمشاهير.