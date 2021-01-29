شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا بعد بدء تصوير مشاهدها فى "بنت السلطان": بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت الفنانة روجينا جمهورها ومعجبيها لمسلسل "بنت السلطان" بعدما بدأت تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وشاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لكلاكيت المسلسل معلقة: "بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب"، فيما انهالت عليها التعليقات لتقديم التهاني لها من قبل أصدقائها وجمهورها على السوشيال ميديا.



روجينا عبر انستجرام

ويأتي ذلك بعدما بدأت النجمة روجينا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بنت السلطان" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث انتهى المخرج من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير ما بين الاستديوهات وأكثر من محافظة مصرية .

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



كلاكيت

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.

وتشارك روجينا في مسلسل "أسود فاتح" المقرر عرضه على أحد القنوات خلال الأيام المقبلة، بطولة هيفاء وهبى، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.