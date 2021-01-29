شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى كباتن الزعترى بمهرجان صاندانس الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان صاندانس السينمائي عرض الفيلم المصري كباتن الزعتري يوم الأحد المقبل وهو الفيلم الذي يمثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان وهو الوحيد من الشرق الأوسط المشارك في المهرجان.

فيلم كابتن الزعتري تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائى ليكون إجمالى العمل على الفيلم حوالى 7 سنوات كاملة.

وقال المخرج على العربى خلال حواره مع تليفزيون الخليج 365: "الفيلم بيتكلم عن قصة ولدين وهما محمود وفوزى اللاجئين داخل مخيم الزعترى حلمهم يكونوا لاعبى كرة قدم محترفين".

وأضاف المخرج على العربى، صورت الفيلم منذ عام 2013 وانتهيت من تصويرها بعد 7 سنوات، والفيلم مش بيحكى على اللاجئين فقط ولكن بيحكى عن الصداقة بشكل خاص، والقصة دى ممكن نلاقيها في كل مكان، والقصة بالنسبالى قوية كمان لأن الولدين في مكان مقفول بسور وما زالت احلامهم مستمرة.

وتابع على العربى، ساعدنى في انتاج الفيلم كلا من أمجد أبو علاء ومارك لطفى، وأنا أنتجت الفيلم وأخرجته وده كان اصعب شيء انك تبقى منتج ومخرج في نفس الوقت، بس فكرة انك تقنع ناس تصدق الفيلم بتاعك وتقولهم انك هاتقعد 5 سنين على الأقل تعيش مع الولدين دول وتشوف مرحلة المراهقة ونضجهم وتراقب التغيرات عليهم وعلى جلمهم ده كان صعب تلاقى حد يؤمن بده بسهولة.