شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة وحنان مطاوع ينعيان خبير التجميل محمد الصغير: وجعت قلوبنا وهتوحشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على تقديم واجب العزاء، فى خبير التجميل محمد الصغير، الذى رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "مش قادره من الصبح اكتب تعزيه فيك يا محمد وجعت قلوبنا وحتوحشنا وخلص فيك الكلام يا محمد الله يرحمك".

بينما حرصت الفنانة حنان مطاوع، على تقديم واجب العزاء، ونشرت صورة لخبير التجميل الراحل، عبر حسابها الشخصى، وكتبت: "للإنسان الخلوق المعطاء صاحب الابتسامة الدائمة،كريم الأخلاق، تعازى للزميل احمد السقا والزميلة مها الصغير وللأسرة الكريمة".

ويقام عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، داخل منزله اليوم وغدًا بمدينة 6 أكتوبر، والذى يقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربين.