جورج كلوني يحصل على تكريم الإنجاز الوظيفي من مجلة AARP

القاهرة - سامية سيد - يحصل النجم العالمي جورج كلوني على تكريم الإنجاز الوظيفي لهذا العام في جوائز AARP The Magazine's Movies For Grownup المقرر إقامته مارس المقبل، حيث أصدرت AARP بيان قالت فيه: "يسعدنا أن نكرم جورج كلوني، الذي يجعله إتقانه وذكائه أحد أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في عصرنا"

وتحتفي الجائزة بمسيرة كلوني التي استمرت لعقود في هوليوود، بدءًا من صعوده إلى الصدارة في دور دكتور دوج روس في "ER" إلى التسعينيات في أفلام مثل "O Brother ، Where Art Thou؟" و "Ocean's Eleven"، هذا بالإضافة إلى إخراجه "Confessions of a Dangerous Mind" عام 2002، ومؤخرًا أخرج "The Midnight Sky" على Netflix، وبعيدًا عن صناعة الأفلام ، عتبر جورج كلوني من أشهر النجوم الذين يهتمون بالعمل الاجتماعي.

وكانت قد كشفت Netflix عن أن فيلم The Midnight Sky للممثل والمخرج جورج كلونى حقق نجاحًا تجارياً ضخمًا وهو في طريقه إلى تحطيم رقم قياسى فى Netflix.

وعلى الرغم من الاستقبال النقدى المعتدل ودرجة 52٪ من Rotten Tomatoes إلا أن التعديل الذى أخرجه كلونى لرواية Lily Brooks-Dalton الأكثر مبيعًا في طريقها للوصول إلى ارتفاعات مذهلة، وذلك حسب موقع Digital Spy.

وكان حسابNetflix Film الرسمي على Twitter أكد أن الفيلم شاهده أكثر من 72 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يكون أحد أكثر الأفلام شعبية على الإطلاق في خدمة البث المباشر في الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقه.

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كى يمنع سالى (Felicity Jones) وزملاءها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم