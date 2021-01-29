شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء وأيتن عامر تحتفلان بعيد ميلاد والدتهما فى جو عائلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد والدتها في جو عائلي بصحبة شقيقتها النجمة أيتن عامر، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا من حفل عيد ميلاد والدتها معلقة :"الغالية كل سنة وانتي طيبة يا أمى"، وظهرت الفنانة وفاء عامر في إحدى الصور وهي تعانق والدتها خلال احتفالية عيد الميلاد، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أخرى ظهرت فيها الفنانة أيتن عامر بجوار والدتها وشقيقتها وفاء عامر، فيما انهالت التعليقات لتقديم المعايدات لوالدة النجمتين.



وفاء عامر عبر انستجرام

ونادرا ما تظهر والدة الفنانتين وفاء وأيتن عامر أمام الجمهور، حيث ظهرت لأول مرة في العام 2018 حينما احتفلت عائلتها بعيد ميلادها في جو أسري.



وفاء وأيتن عامر تحتفلان بعيد ميلاد والدتهما في جو عائلي

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة وفاء عامر قصة واقعة التحرش التي تعرضت لها، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لوحة سيارة ملاكي واصفة صاحبها بأنه "متحرش"، وقالت الفنانة وفاء عامر في تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365" :" واحد متحرش كان بيعاكس في الشارع وكنت أنا مع البنات ولما لقيته بيعاكس نزلت الكمامة وبدأت أزعق له، واتفاجئ لما شافني واتخض".

وعما إذا كانت قد قدمت محضرا ضد المتحرش من عدمه، أكدت الفنانة وفاء عامر أنها لم تقدم أي محاضر رسمية، قائلة: "ماعملتش محضر وصورة العربية على السوشيال ميديا كفاية لأنه يتفضح".



النجمة وفاء عامر مع والدتها