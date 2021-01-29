شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصور نادرة من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد والدتها، اليوم الجمعة، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا نادرة بصحبة والدتها خلال مرحلة الطفولة من دولاب الذكريات، مهنئة إياها بعيد ميلادها.

ونشرت الفنانة هنادي مهنا عبر إنستجرام، صورة لوالدتها معلقة عليها: "عيد ميلاد سعيد أمي الجميلة"، كما شاركت جمهورها صورًا أخرى عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، حيث ظهرت في صورة منهم عقب ولادتها، وفي لقطة أخرى كانت تجلس مع والدتها الفرنسية بيتي مهنا بالقرب من البيانو.



هنادي مهنا عبر انستجرام

وتصدرت هنادي مهنا التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعدما كشفت في فقرة "الطبخ" ببرنامج صاحبة السعادة، للنجمة إسعاد يونس، عن طقوسها في المطبخ بعد الزواج، وطريقة إعدادها الطعام لزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وقالت هنادى مهنا، أنا ليا طقوس في المطبخ ومنظمة جدا لازم المطبخ يبقى نظيف مش بعرف أنام وهو مش نظيف، ودائما بسيب في المطبخ برفيوم وكريم أحطهم قبل ما أطلع منه عشان ريحة البصل".

وكانت آخر أعمال هنادى مهنا مسلسل "خيط حرير" الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين، ويشاركها كل من: محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، صفاء الطوخى، سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.



صورة نشرتها هنادي مهنا عبر انستجرام



هنادي مهنا في أول أيام عمرها



هنادي مهنا مع أمها