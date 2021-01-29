شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية سميرة سعيد "بحب معاك" تحقق مليونى مشاهدة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية الديفا سميرة سعيد والتى تحمل اسم "بحب معاك"، مليونى مشاهدة علي مواقع اليوتيوب خلال أسبوع وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتقول كلمات الأغنية:

بحب معاك

أحس الوقت بيعدي

وآخر الليل يبان بدري

وبعدين يبقى دلوقتي

وتنطق اسمي يبقى جميل

بحب معاك

ألاقي إن الوجع راحة

وأحكي كلامي بصراحة

وتسمع ليا بالراحة

وما تملش من التفاصيل

بحب تشوفني من جوه

وتقلب ضعفي ده قوة

وتبعد عني وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزني من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزي ما قلبي محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه

بحب معاك

اكون حرة ومسئولة

وليا وجودي مش صورة

وأحس بإن انا الاولى

وآخر وحدة تعرفها

بحب معاك

تحسسني بقيمتي كتير

وان ما بيننا حب كبير

واني بجد وش الخير

واجمل واحدة بتشوفها

بحب تشوفني من جوه

وتقلب ضعفي ده قوة

وتبعد عني وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزني من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزي ما قلبي محتاجلك

يحس إنك بتحتاج ليه

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.

وفي وقت سابق قالت الديفا سميرة سعيد في حوارها على تليفزيون الخليج 365: "أنا والمخرج اللبناني نضال هاني نعمل سويا منذ فترة وحققنا نجاحات كتيرة، ولما بيبقي في أي أغنية جديدة بنقعد وبسمعه الأغنية ونتناقش هنصورها أزاي وأيه الشكل اللي هظهر بيه ومهم أن الموضوع يبقي مختلف في الشكل والمحتوي وتكون حاجة جديدة ومختلفة".