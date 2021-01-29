هكذا احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هنادي مهنا، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها على طريقتها الخاصة.

ونشرت هنادي، صورة لها في الصغر بصحبة والدتها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة".

وتشارك هنادي مهنا، بفيلم "تماسيح النيل" الذي انتهى تصويره مؤخرًا، وتدور فكرته في إطار كوميدي بين نجوم الفيلم في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان، ويشارك في بطولة العمل النجوم: مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وكريم عفيفي وويزو ومحمد ثروت وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، من تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.