"بيني وبينك مشوار أكتر من 25 سنة".. شريف منير ينعي محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان شريف منير، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه بمقابر أسرته بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

وكتب منير، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مع السلامة يا محمد.. هتوحشني قوي.. بيني وبينك مشوار عمر أكتر من خمسة و عشرين سنة.. شوفت فيهم كرم وحب وجدعنة ومواقف ولاد البلد الجدعان.. كنت حنون جدا.. اسمك محمد الصغير.. لكن كنت كبير قوي بأخلاقك وحنيتك اللي مالهاش حدود.. إلى الملتقى يا صديقي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.